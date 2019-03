Un empresario catalán estaría dispuesto a declarar sobre los pagos que hizo a los Pujol

Tras más de siete horas de registro en las propiedades de Oleguer Pujol, el menor del clan, la Policía no halló dinero. Cuando la policía llegó a su domicilio, a las 08:16 horas del miércoles, Oleguer estaba en pijama desayunando con su familia. Quince agentes entraron en la vivienda, y los dos hijos se metieron en la cocina a desayunar, asustados, según ha podido saber Espejo Público.

El menor de los Pujol sabía que en algún momento acudirían a registrar su domicilio, pero desconocía el día y la hora en que eso sucedería.

De momento, el juez que lleva el caso, Santiago Pedraz, no va a pedir ninguna rogatoria a ningún paraíso fiscal, ya que ni Andorra ni Suiza colaboran porque la justicia española no les ha demostrado por ahora el delito de blanqueo, y el delito fiscal no existe en estos países.

La Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) está saturada tras cuatro años de una investigación muy estricta, y Fiscalía se la tumba cada vez que la llevan a la Audiencia Nacional. Por lo que, su estrategia es que, un empresario catalán residente de Sudamérica, venga a España y declare ante el juez de la Audiencia qué pagó, la cantidad que pagó, a qué cuenta y quién le pidió que pagara esa cantidad en la Comisión.

Desde Espejo Público aseguran que si la UDEF consigue ese testigo, la investigación dará un giro y avanzará.