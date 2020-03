El emotivo vídeo de agradecimiento de una enferma de coronavirus: "Si no fuera por los sanitarios no estaríamos aquí"

Ana Moya subió a Twitter un vídeo de su hermana Yolanda, enferma de coronavirus, para agradecer la labor de todos el personal sanitario del hospital Can Ruti de Barcelona: "Gracias a sanitarios, médicos y enfermeras, he salido adelante. Gracias por la humanidad y el trato que han tenido conmigo".

Yolanda, que permaneció una semana en la UVI debido a una neumonía severa, asegura encontrarse con mucha fuerza para terminar de superar el coronavirus y deja un mensaje a todos los pacientes de covid-19: "Ánimo a todos los enfermos porque con mucha fuerza y paciencia se puede superar".

El caso de Yolanda es un ejemplo para aquellos pacientes que luchan contra el coronavirus en todos los hospitales de España. También es un homenaje más a todo el personal sanitario que se enfrenta cara a cara con el covid-19, llegando a contagiarse en muchos casos.

Alejandra ya lo ha superado

Alejandra, de Santa Cruz de Tenerife, es uno de esos casos que puede decir que ha vivido el coronavirus como un resfriado. No ha experimentado ni fiebre, ni fatiga, solo tos.

Ella misma explica cómo pasó de positivo a negativo en tan solo cuatro días y vivió su 20 cumpleaños aislada de su familia. Alejandra explica que no le dio importancia a unos primeros síntomas: "El problema es que no me encontraba mal y seguí quedando con amigos, solo tenía tos y mucho moco"