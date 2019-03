Elena Valenciano: "No vamos a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina"

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE y candidata de la formación socialista a las elecciones europeas, ha negado en Espejo Público que vaya a producirse un acuerdo con Bildu para impulsar una moción de censaura contra Yolanda Barcina, presidenta de Navarra. La número dos de Rubalcaba lo aseguró después de conocerse la denuncia de la exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, Idoia Nieves, quien asegura que dimitió del cargo en enero tras los intentos de "injerencia" de la vicepresidenta, Lourdes Goicoechea.



"Ayer dijimos que esto no iba a suceder. Barcina está en una situación muy dificil. Si se confirma que ha usado la Agencia Tributaria en Navarra para sus intereses políticos estoy seguro que Barcina dimitiría. No vamos a ir con Bildu ni a la vuelta de la esquina. Hay que ver los resultados de la comisión de investigación y en función de los resultados la presidenta Barcina podría estar en una situación insostenible", indicó Valenciano.



Pero, ha insistido, hay que dejar que la comisión haga su trabajo, en relación al ultimátum del PSN, que ha dado quince días a Barcina para adelantar las elecciones. Sea como sea, la "número dos" del PSOE se ha esforzado en desmentir que los socialistas "vayan a ir con Bildu a ninguna parte".





Elecciones europeas

Pregunta sobre su candidatura a las elecciones europeas, Valenciano aseguró que al PSOE le interesan estos comícios porque lo que se decide en Bruselas "afecta y es determinante para España".



Además, Valenciano defendió la importancia de estas elecciones ya que "todo por lo que luchamos se puede diluir".



"Nos la vamos a jugar en estas elecciones proque creemos que son determinantes para España. Las políticas que defienden los socialdemocratas son las que necesita España para salir de la crisis", indicó Valenciano.



La votación del aborto, la "ceremonia de la hipocresía"

Elena Valenciano ha asegurado que con la votación de la proposición no de ley de los socialistas que pedía la retirada de la reforma de la ley del aborto, el PP "ha demostrado que no piensa lo que votó, ha sido la ceremonia de la hipocresía".



Valenciano puso como ejemplo el caso de la diputada popular Celia Villalobos que "salió a desmarcarse de la votación cuando no habían transcurrido 24 horas y lo que votó no es lo que piensa".



Ha criticado además que "todo el PP en bloque aplaudiera" ayer en el Congreso al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón. "Las imágenes son lamentables, como si fuera el héroe del día, y ese héroe es el tío que va a recortar la libertad de las mujeres", ha comentado Valenciano.



Según ha indicado, el PSOE "ya sabía que no se iban a fugar los votos del PP" pero lo que los socialistas querían demostrar era que "todo el Partido Popular está de acuerdo con esta ley, y eso es lo que ha sucedido".



Para Valenciano "no se trata de un juego político" y ha calificado como "dramático" que las mujeres "estén combatiendo por lo mismo que hace 30 años y que no vayan a poder decidir". La vicesecretaria general del PSOE ha insistido en que su voluntad es de que "no pase esa ley y que en España solo puedan abortar las mujeres que puedan pagarse un viaje a Francia o Portugal".