Elecciones País Vasco 2024: cómo puedo solicitar el voto por correo

La campaña electoral para pedir el voto a los vascos ya ha comenzado. Las elecciones en el País Vasco se celebrarán el domingo 21 de abril. La campaña finalizará el viernes 19 a las 23.59 horas, dando paso a la jornada de reflexión.

Durante quince días los partidos políticos tratarán de convencer al electorado con publicidad electoral, mítines, buzoneo, vallas publicitarias, etc. Pero, ¿qué ocurre si el día de los comicios no puedo ir a votar? Se puede recurrir al voto por correo. Conviene saber si votarás de forma presencial o no porque el voto por correo tiene unos plazos fijados. Además, una vez que se ha solicitado el voto por correo ya no se podrá ir presencialmente a votar.

Solicitud del voto por correo: 27 febrero a 11 abril (ambos inclusive).

Remisión por OCE al electorado de documentación para votar por correo: 1 al 14 abril.

Envío a la mesa por electorado del voto por correo: 1 al 17 abril (ambos inclusive).

Para poder votar -por correo-, la persona tiene que estar inscrita en el Censo Electoral de Residentes (CER) en un municipio del País Vasco o en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA), en el caso de los ciudadanos viviendo en el extranjero.

Desde el 2 de abril se está enviando enviando la documentación electoral a las personas que ya han solicitado el voto por correo. La solicitud se puede realizar de forma presencial u 'online'.

La solicitud de voto por correo a través de la página web de Correos o en las oficias (hasta el 11 de abril). Otra opción es solicitar el voto a través de correo sin tener que acudir presencialmente a la oficina. Para ello se necesitará acreditar la identidad mediante la firma electrónica (BakQ).

En la solicitud se deberá incluir la dirección donde se vaya a estar para que envíen ahí la documentación necesaria para votar. Una vez que la petición se aceptada, ya no podrá acudir a la mesa electoral a dar su voto el día de las Elecciones autonómicas al Parlamento del País Vasco.

El solicitante tiene de plazo hasta el miércoles 17 de abril, para depositar el sobre con su voto en Correos. En caso de no poder acudir, se puede delegar el depósito del voto y para ello se necesitará una autorización firmada del elector.

Voto por correo desde España

El voto por correo se puede hacer de forma presencial o a través de la web. Es imprescindible acreditar la identidad mediante el DNI, pasaporte o permiso de conducir o el DNI electrónico.

Una vez hecha la solicitud, la Oficina del Censo Electoral (OCE) enviará al domicilio indicado en el formulario la siguiente documentación: hoja de instrucciones, papeletas de votación, sobre de votación, certificado de inscripción en el censo electoral, sobre con la mención 'Sr. Presidente o Sra. Presidenta de la Mesa Electoral'.

Una vez recogida esta documentación, deberás elegir la papeleta de la candidatura por la que quieras votar, introducir la papeleta en el sobre y cerrarlo. Después introducir en el sobre dirigido a la presidencia de la mesa electoral que te corresponde: el sobre de votación con la papeleta y el certificado de inscripción en el censo electoral.

Los sobres se entregarán en una oficina de Correos y el último día de plazo es el 17 de abril.

Voto por correo desde el Extranjero: el voto CERA

La Oficina del Censo Electoral enviará la documentación del 16 al 22 de marzo, a tu dirección de inscripción en el extranjero por correo certificado la siguiente documentación:

Un sobre de votación, para introducir la papeleta

Dos certificados idénticos de estar inscrito en el CERA

Un sobre dirigido a la junta electoral de territorio histórico

Un sobre dirigido al consulado o embajada

Una hoja informativa sobre como votar y la dirección de la página web oficial en la que se expondrán las candidaturas y en la que estarán disponibles los juegos de papeletas descargables

La relación de centros habilitados para el depósito del voto en urna

Y del 27 al 31 de marzo enviará las papeletas. El último día de plazo para el envío es el 16 de abril.

Correos reforzará la atención a los ciudadanos en su red de 2.388 oficinas en toda España, especialmente, en las 120 oficinas del País Vasco. Se podrán habilitar ventanillas exclusivas para elecciones y se dispondrá de 924 PDAs, 94 de ellas en el País Vasco, para agilizar la atención en las oficinas de mayor afluencia. También se potenciará el sistema de cita previa.

Se formalizarán más de 300 contratos de refuerzo en toda España y la apertura extraordinaria de las 100 oficinas informatizadas del País Vasco el sábado, 13 de abril, de 10:30 a 14 horas.

