Las elecciones de Madrid, la investidura en Cataluña y el cambio en el Gobierno marcan la agenda de la semana

Continúan las propuestas de los partidos políticos en las elecciones de Madrid. El PSOE ha asegurado este domingo que construirá 15.000 viviendas públicas, mientras Ciudadanos y Más Madrid hablan de pactos electorales y el PP busca la mayoría absoluta. En Podemos, sus afiliados han ratificado a Pablo Iglesias como candidato. Así, estas elecciones a la Asamblea de Madrid, a falta de un mes para que se celebren, seguirán marcando la agenda política. Este lunes, Isabel Díaz Ayuso presenta su programa económico.

Durante la semana, habrá mucho sobre Madrid y también sobre Cataluña. El martes 30, el Parlamento catalán votará por segunda vez la investidura de Pere Aragonès como presidente como president de la Generalitat, tras el fracaso en primera votación el pasado viernes. La CUP apoyó a Aragonès pero Junts per Catalunya se abstuvo. El partido de Carles Puigdemont ha pedido a ERC que no vaya a esa segunda votación porque no le van a apoyar, pero los republicanos aseguran que irán. De no ser aprobada, corre el reloj y quedarían dos meses para acordar un presidente para Cataluña.

Cambios en el Gobierno de coalición

Ese mismo martes, será el último Consejo de Ministros con Pablo Iglesias como vicepresidente. Se anunciarán cambios en el Gobierno de coalición y Yolanda Díaz pasará a ser vicepresidenta tercera de Trabajo tras la negociación en la que Nadia Calviño sería vicepresidenta segunda. Además, llegará un nuevo nombre al Ejecutivo: Ione Belarra, todavía secretaria de Estado, asumiría el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Estos cambios, previsiblemente, se harían efectivos al día siguiente, el miércoles 31, cuando se juren o prometan esos nuevos cargos ante el rey Felipe VI.