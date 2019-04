Javier Maroto: "Haría un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos para cargarnos el populismo de Podemos"

El popular considera importante que los partidos se pongan de acuerdo en las reformas que necesita España en los próximos cuatro años. Destaca que su formación estaría incluso dispuesta a hablar de la reforma laboral, no porque no estén satisfechos con la actual, sino porque el momento en el que se creó era otro. Recalca que en el PP están abiertos a una reforma que suscite mayores acuerdos. Cree que el objetivo de los próximo cuatro años no tiene que ser cambiar la ley electoral. Ve una época política en la que España está necesitada de acuerdos.

Para Javier Maroto es fundamental que el PSOE forme parte de las negociaciones. "Si en los próximos cuatro años hay que abordar cuestiones como la reforma de la financiación de las CCAA o las pensiones, sería bueno que el PSOE estuviera en esa mesa de negociación", destaca. Mantiene que si el PP llegara a un acuerdo con el PNV y Ciudadanos, habría muchos temas en los que sería fundamental que el PSOE hablara.

Sobre el supuesto veto de Albert Rivera a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, recuerda que en las elecciones generales pasadas Rivera dijo que nunca prestaría su voto a quien no hubiera ganado las elecciones y luego se lo cedió al PSOE. Asegura que coincide con C´s "en muchas cosas" y cree que es un partido que ha venido para sumar. "Tienen que entender que su papel es aportar siempre en positivo", declara Maroto. No cree que el PP haya atacado a C´s, aunque sí reconoce que el PP apeló al voto útil y a veces las campañas electorales tienen frases que ni a él le gustan.

Maroto cree que si gobierna el PP el presidente del Gobierno debería ser Mariano Rajoy. "Si el electorado quiere que Rajoy se vaya no votaría al PP", argumenta.

Para Maroto, Podemos es "un sumatorio de causas que causan desesperanza". "Sus apoyos se basan en gente que quiere cambiarlo todo: paro, desigualdad, corrupción y falta de regeneración". Para contentar a esa parte de la población Maroto propone un pacto con Ciudadanos- PSOE "para dejar sin argumentaciones a Unidos Podemos".