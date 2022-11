El 62% de españoles cree que el PSOE debe abstenerse para que gobierne Rajoy

La mayoría de españoles, un 62.1% frente al 27.7%, cree que el PSOE debe abstenerse para que gobierne Mariano Rajoy, según una encuesta de NC Report que publica el diario La Razón.

El estudio refleja también que dos de cada tres españoles confían en que no haya nuevas elecciones y el 86.3% ve urgente la formación de un gobierno. Para el 64.6% de los ciudadanos la lista más votada debe ser la que llegue al poder y el 44.8% aboga por una gran coalición entre el PP, PSOE y Ciudadanos.

Solo el 14.7% prefiere que el PP forme un ejecutivo en solitario. Un 38.9% responde afirmativamente a la pregunta de si cree que Rajoy conseguirá formar gobierno, frente a un 30.1% que opina que no y un 31.0% que no sabe o no contesta..

Interrogados sobre si facilitaría la formación de gobierno que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exija que Rajoy se marche, un 78.6% responde que no; un 12.1% que sí y un 9.3% no sabe o no contesta. Para un 19.9% de los encuestados, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, debería dimitir a tenor de los resultados del 26 de junio.

Asimismo, un 17.0% considera que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debería dejar su cargo; un 15.4% que lo debería de hacer Albert Rivera; y un 7.4%, el líder de IU, Alberto Garzón.