Ciudadanos, el partido que más cambios introduce de cara al 26-J al renovar 15 de sus cabezas de lista al Congreso

Ciudadanos ha presentado sus listas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 26 de junio. Al renovar a sus cabezas de lista a la Cámara Baja en un total de 15 provincias, es el partido que más cambios ha introducido respecto a las listas de los comicios de diciembre: casi el 30% no repiten como 'números uno'.

Las modificaciones se deben a que los antiguos candidatos han renunciado a serlo de nuevo o a que han acabado fuera del partido, aunque también hay casos en los que no está claro el motivo. Las vacantes que había en las candidaturas de C's se han cubierto sin realizar primarias, como sí se hizo para las elecciones del 20 de diciembre.

Según el secretario de Organización, Fran Hervías, la inmensa mayoría de las sustituciones se deben a que los candidatos originales renunciaron. Este lunes finaliza el plazo para que los partidos y coaliciones presenten en las distintas juntas electorales provinciales sus candidaturas, que se publicarán en los boletines oficiales el próximo miércoles, con las versiones definitivas el día 31.

De momento, 15 de los 52 candidatos que iban como 'número uno' del partido naranja en sus respectivas provincias no repiten: algunos ya no vuelven a concurrir a los comicios y otros se presentan pero en un puesto inferior. Solo cuatro de ellos habían obtenido escaño en el Congreso.

Oposición del candidato de A Coruña

El caso más polémico ha sido el de Antonio Rodríguez, que el 20-D se presentó por A Coruña, consiguió escaño y quería repetir, pero el Comité Ejecutivo de C's lo ha apartado por "no haber cumplido las expectativas como diputado", argumentando que "no supo explicar o no se leyó el programa sobre Galicia".

Rodríguez, que ha advertido de que tomará medidas si no le restituyen como cabeza de lista, ha acusado a la Ejecutiva de "ningunear" a los cargos electos. Su lugar lo ocupará José Canedo.

En Vizcaya, el puesto de salida será para Alberto Joaquín Carril, que sustituye a Henar Pascual. La antigua candidata fue expulsada del partido en marzo, después de haber denunciado a los dirigentes de Ciudadanos en el País Vasco, a los que acusó de haberla discriminado por su sordera. Tampoco se fue con buen sabor de boca el que fuera candidato al Congreso por Huelva, Rafael Luis Corrales, que dejó el partido para no "contaminar" sus principios, asegurando que no contaban con él para nada y denunciando prácticas de nepotismo.

El aspirante de C's por Huesca, Jesús Tejada, en cuya provincia no se consiguió representación parlamentaria, abandonó Ciudadanos poco después del 20-D. Previamente, el partido le había abierto un expediente informativo, al conocerse que había facturado a empresas inmobiliarias mientras trabajaba como arquitecto municipal.

Su lugar lo ocupará Jorge Capella. En Cáceres, Cecilio Serrano anunció que se retiraba de la lista por varios motivos, entre ellos porque tuvo que pagarse él mismo la campaña electoral, según dijo, y fue sustituido por Patricia Meana.

Decisiones personales y circunstancias no aclaradas

En el caso de Badajoz, la salida de José Antonio García Ramos se debió a "algunos problemas" que llevaron a la dirección regional del partido a apostar por una nueva candidatura.

Otros dos casos en los que las razones del cambio no están claras son los de Fernando López de Castro en Girona y Fernando López de Lacalle en Guipúzcoa. Otras sustituciones se han realizado sin controversias, como en Zamora, donde José Antonio Requejo renunció para "dejar paso a nuevas caras"; o en Avila, donde Pedro Sierra dijo querer dedicarse a tiempo completo a su labor como alcalde de Lanzahíta.

En Segovia, el candidato Javier Rodríguez habló de una decisión personal; y en Pontevedra, Antonio Lara se retiraba porque, por motivos personales y profesionales, no se veía liderando una campaña electoral, según explicó el partido.

También los diputados Carlos Pracht en Cantabria y Vicente Ten en Valencia optaron por dar un paso atrás; el primero para salir de la lista, y el segundo para intercambiarse el puesto con Toni Cantó, que había sido el 'número dos' de la candidatura. Pracht protagonizó una polémica durante la campaña electoral al calificar el aborto como "una forma de violencia".

Por último, Ramón Luis Molinary no volverá a encabezar la candidatura de Ciudadanos por Toledo pese a haber obtenido un escaño el 20-D. El portavoz del partido en Castilla-La Mancha dijo que el objetivo del Comité Ejecutivo con este cambio era intentar mejorar los resultados electorales y conseguir un segundo diputado por esa provincia