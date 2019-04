Aitor Esteban: "No me veo apoyando a Rajoy ni si quiera dejándole pasar, que se moje el PSOE"

Considera que es el PSOE quien tiene mucho que decir y que estos tendrán la clave para desbloquear la situación. Asegura que al PNV le gustaría que hubiera Gobierno pero ellos se ven "en las Antípodas" del PP tras cuatro años de incomuniación en temas sociales, laborales y materia educativa.

Cree que es el PSOE quien dará o no el pase a Mariano Rajoy y si este gobernara en minoría le podrían impedir polítias o pactar otras, en ese panorama no concive que el PNV se abstenga para que el PSOE haga sus propias políticas. "Que se mojen ellos pero el que tendrá que hacer movimientos es Rajoy. No me veo apoyándole, ni si quiera dejándole pasar", mantiene.