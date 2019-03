Tania Sánchez: "Nos afectó que dijeran que se iban a hundir las ciudades si ganaba un Gobierno del cambio"

Tania Sánchez, diputada de Unidos Podemos cree que hay un montón de factores que han influido en la pérdida de votos de su formación. Es "un resultado que nadie tenía en cuenta", destaca. Considera que el resultado electoral "sorprendió a todo el mundo". Para Sánchez "se han puesto etiquetas". "Se ha advertido sobre la inestabilidad económica que venía y sobre un supuesto desastre. Se decía que se iban a hundir las ciudades si había un Gobierno del cambio". destaca. Mantiene que se ha estructurado un discurso "del riesgo sistémico de lo que suponía un Gobierno como Podemos". Para Sánchez la realidad política de lo que sucede "nunca es tan dramática".

Reconoce que el PP ha sido capaz de movilizar a su votante en ciudades más pequeñas y municipios mientras que muchos votantes de Unidos Podemos "no han ido a votar". Sostiene que cinco millones de votantes es una buena cifra para una formación que no existía hace dos años y cree que si no hubieran ido en confluencia con Izquierda Unida el marco hubiera sido distinto pero no se atreve a hacer conjeturas sobre lo que hubiera ocurrido en las urnas.

Cree que Mariano Rajoy se pondrá en contacto con Pablo Iglesias antes de cerrar una reunión. Asegura que los votos de Unidos Podemos nunca respaldarán las políticas de Mariano Rajoy, ya que tienen ideas políticas antagónicas.