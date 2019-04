Sánchez termina su ronda de 'barones' mientras arrecian las diferencias sobre las opciones del PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, termina este viernes su ronda de contactos con los dirigentes territoriales del partido, previa al Comité Federal del sábado en la que los socialistas analizarán la situación política y los pasos que dar a partir de ahora.

Este viernes pasarán un total de nueve 'barones' por Ferraz, mientras arrecian las diferencias entre territorios sobre las opciones que tienen el partido una vez digan 'no' a Mariano Rajoy en su primera sesión de investidura.

Tras unos días de descanso después de las elecciones del 26 de junio, Sánchez comenzó el martes a recibir en la sede del partido a los máximos dirigentes de las federaciones, pero el grueso acudirá este viernes.

En total, se reunirán hoy con Sánchez cinco presidentes autonómicos, una vez ya ha confirmado la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que acudirá por la tarde a Ferraz. También irán los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; Asturias, Javier Fernández, y Aragón, Javier Lambán. Y completarán la agenda la vicepresidenta de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, los líderes del partido en Castilla y León, Luis Tudanca, y Murcia, Rafael González Tovar, y la presidenta de la gestora del PSOE de Galicia, Pilar Cancela.

Una vez termine su ronda, Sánchez conocerá de primera mano la opinión de sus dirigentes, entre los que ya se están viendo diversidad de pareceres: aunque todos defienden que de la reunión del sábado saldrá un 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, existen matices en el escenario que se abriría después.

Así se ha visto en las declaraciones que --en Ferraz o en sus territorios-- han ido haciendo a lo largo de esta semana, mientras el líder del partido mantiene su silencio desde la noche del 26J, a las que se ha sumado también la opinión del expresidente del Gobierno Felipe González, que este jueves se ha mostrado en 'El País' partidario de que el PSOE no obstaculice un gobierno en minoría de Mariano Rajoy.

Conocido el parecer del expresidente, que la semana pasada se reunió con Sánchez, todos los socialistas han expresado su respeto por González, pero también han dejado claro que no se mueven del 'no'. Así lo ha hecho también la presidenta de los andaluces, que no ha querido valorar la propuesta que hizo la presidenta de Baleares, Francina Armengol, de intentar formar gobierno si Rajoy fracasa.

Eso sí, Díaz ha explicado que ya dijo la semana pasada cuál es su posición. Entonces, defendió que los ciudadanos han puesto al PSOE en la oposición y que si no se logró un gobierno con 90 diputados, "menos con 85". "No he cambiado mi opinión y al que le toca trabajar es a Rajoy, que es el que tiene que darle un gobierno a este país, y como estamos a tres días de un comité federal, toca escuchar al secretario general", ha insistido la presidenta de la Junta.

La iniciativa de Armengol, que tampoco descarta el primer secretario del PSC, Miguel Iceta, porque cree que Sánchez no se puede quedar "cruzado de brazos" si el PP no lo consigue, no ha sido bien vista en cambio por otros compañeros del partido. El presidente de Aragón directamente la ha descalificado al apuntar que "es un producto de la tramontana, que en determinadas épocas del año altera las mentes".