Rivera: "El próximo 26 de junio empieza el futuro; el futuro está en sus manos"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante su minuto final ha hecho un discurso en el que ha explicado qué quiere para España.

"España lleva sin Gobierno seis menes, y no me resigno a que vaya a peor. No quiero un país donde nuestros jóvenes estén condenados a la cola del paro, a hacer la maleta o a contratos de usar y tirar. No me resigno a un país donde nuestros empresarios o autónomos tengan que cerrar la persiana o ni siquiera puedan levantarla.

No quiero un país donde sobran los corruptos y faltan médicos y profesores. Tengo un sueño para este país, un sueño como tuvieron nuestros padres y lo cumplieron, ahora es nuestro tiempo.

Si sienten como yo que España se puede volver a levantar, si sienten la necesidad de dar una mejor educación a nuestros hijos, si quieren una España de oportunidades donde nadie le corte las alas al talento, pero también un país justo donde nadie se quede atrás; si ustedes piensan como yo, les pido que confíen en mí.

Me comprometo a liderar un nuevo gobierno para España pero para un cambio a mejor. El próximo 26 de junio empieza el futuro, el futuro está en sus manos".