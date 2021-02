Los posibles pactos entre partidos centran la campaña de las elecciones catalanas

Para Esquerra (ERC) en estas elecciones catalanas de 2021 solo hay dos opciones: o ellos, o el PSC, y descartan pactar con los socialistas: "Proyectos que son como agua y aceite" ha afirmado Pere Aragonés, candidato en las Elecciones en Cataluña. Veto de ida y vuelta porque Salvador Illa asegura que no pactará con independentista, "Claro que descarto pactos con partidos independentistas".

Carrera por la Generalitat

Los de Junts per Cataluña no se lo creen, "un tripartito que se está cociendo a fuego lento, que hace chup chup" ha asegurado Laura Borrás de JxCat. Y Cs hoy recuerda el intento de asalto al Parlament, lo compara con el del Capitolio en Estados Unidos para alertar del radicalismo. Por eso es muy importante que no olvidemos para que no vuelva a repetir" ha recordado Inés Arrimadas, líder de Cs.

Llamamiento que también hace el PP. "Huir del sectarismo" ha dicho Jorge Fernández. Los constitucionalistas alientan al voto por correo para frenar la abstención en plena pandemia del coronavirus. Un voto por correo que ya se ha disparado en estos primeros días si se compara con las elecciones de 2017.

Voto por correo

Por eso Correos ha hecho 1500 nuevas contrataciones de refuerzo, abrirá todas las oficinas por la tarde y mantendrá activas mas de un centenar sábados y festivos. Además, por primera vez en Cataluña se podrá votar de manera telemática. El plazo para solicitarlo termina este viernes.

Miedo al contagio

Un grupo de ciudadanos convocados para formar parte de una mesa electoral en las Elecciones en Cataluña cree que se está "vulnerando su derecho a la salud". Más de mil personas han presentado una queja al Defensor del Pueblo Catalán. Ya hay respuesta: se les recuerda que "esos cargos son obligatorios" y que en el caso de no acudir se "enfrentan a penas de tres meses a un año de prisión".