El Senado vuelve a rechazar la renovación de la cúpula de RTVE propuesta por PSOE y Podemos

El pleno del Senado ha rechazado a los cuatro candidatos propuestos por PSOE, Unidos Podemos y PNV para formar parte del Consejo de Administración de RTVE al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ser designados en segunda vuelta, por lo que ahora tendrá que ser el Congreso quien los designe. Esta segunda votación -la primera se celebró el pasado martes y tampoco obtuvo la mayoría de dos tercios necesaria entonces para que los candidatos salieran adelante- se produce después de que el Congreso eligiera, también en un segundo escrutinio, a los seis consejeros que le corresponde.

Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó y Juan Tortosa han obtenido 92 votos a favor y 5 en blanco, mientras que los 143 votos del PP se han considerado nulos porque su lista no ha tenido el respaldo de cuatro grupos, tal y como establece el decreto aprobado por el Gobierno para renovar RTVE de forma urgente y transitoria. Al no haber culminado el Senado con el nombramiento de sus cuatro consejeros, la tarea recae ahora en el Congreso, que tendrá un plazo adicional de diez días para completarla a partir del 8 de julio, que era cuando finalizaba el plazo de 15 días fijado en el decreto para que las Cámaras designaran al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente.

Así, la Cámara Baja tendrá hasta el próximo 18 de julio para celebrar hasta cuatro plenos más extraordinarios: dos para la elección de esos cuatro consejeros y otros dos para el presidente. La primera votación para elegir al nuevo presidente de la corporación pública podría celebrarse en el segundo pleno extraordinario del Congreso, una vez que se hayan elegido a los cuatro consejeros, por lo que la Cámara Baja sólo celebraría tres sesiones para concluir el nombramiento de la nueva cúpula de RTVE.

Durante el debate de este jueves, el portavoz popular José Manuel Barreiro ha calificado de "grave" la situación porque "no se está respetando la democracia" ni tampoco al Senado, puesto que el PP no ha podido salvar a sus candidatos. De hecho, ha considerado que el momento que atraviesa España es de tal gravedad que pedirá la comparecencia en el Senado del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque cree que "esto es una forma de entender la democracia que no respeta la decisión de los españoles".

Ánder Gil, portavoz socialista, ha criticado al popular por hablar de "mercadeo" cuando la verdadera razón por la que no ha querido sumarse a este acuerdo es que "no han conseguido los cinco consejeros que querían". "A ustedes más que el mercado les gusta el monopolio", le ha espetado. "Es un día importante para ustedes, les pido que aprovechen el tiempo para hacer cambios en su partido, para dejar atrás el dolor, regenerarse y convertirse en la derecha limpia y renovada que la España del siglo XXI necesita".

Vanessa Angustia, de Unidos Podemos, ha reprochado al PP que haya presentado entre sus candidatos "a la abanderada de la manipulación Carmen Sastre" y ha urgido a todos los grupos a trabajar para que en tres meses el sistema de concurso público "pueda salir delante". Desde Esquerra, Bernat Picornell, ha recordado que su grupo ha apoyado esta lista hoy y no en la primera votación del martes porque ayer se "sentaron las bases del diálogo" entre el Gobierno central y la Generalitat; con todo, ha asegurado que siempre estará a favor de medios de comunicación "públicos, plurales, transparentes y profesionales".

En ese mismo sentido se ha manifestado el portavoz del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, para quien "lo que es normal, ahora se normaliza porque con el PP era imposible" lamentando que en los últimos años RTVE haya estado marcada por "la manipulación y la falta de pluralidad".

"Porque no fuimos capaces de parlamentar estamos hoy en este punto, en el que tampoco estamos demostrando capacidad de dar respuesta", ha señalado la senadora del PNV María Eugenia Iparragirre, que ha pedido "un poco de seriedad" a sus señorías para sacar adelante temporalmente esta solución hasta que se ponga en marcha el concurso público.

Ciudadanos ha mantenido la misma postura que en el pleno celebrado el martes en esta cámara y en las sesiones del Congreso: se han desmarcado de la elección de los consejeros de RTVE y ni siquiera han participado en las votaciones. "No nos vamos a hacer cómplices de la desvergüenza que representa este real decreto que forma parte del primer trimestre del alquiler de La Moncloa", ha denunciado el senador Francisco Javier Alegre.

Para el senador de Compromís Carles Mulet es igual de preocupante que el PP "y sus satélites de extrema derecha" hayan presentado una lista de candidatos "sin pactarla con nadie", como que el PSOE, Unidos Podemos y PNV hayan presentado una candidatura "sin informar y sin intentar pactar con nadie". Por su parte, la senadora de Foro Asturias Rosa Domínguez de Posada ha criticado la convalidación ayer en el Congreso del decreto al considerar que está "sustentado en cambalaches" y bajo una "metodología del trueque político".