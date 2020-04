Macarena Olona, diputada de Vox y secretaria general del partido en el Congreso, ha interpelado a Salvador Illa, ministro de Sanidad, en la sesión de control durante la crisis sanitaria del coronavirus.

"Han despreciado la legalidad vigente manteniendo una total opacidad de los contratos de material sanitario que han celebrado a dedo por importe de más de 1.000 millones de euros. ¿Sabe qué me demuestra mi experiencia durante 10 años como abogado del Estado contra la corrupción? Que los corruptos, como las ratas, buscan la oscuridad", ha dicho Macarena Olona.

Olona también se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haciendo alusión a la querella que el PSOE ha interpuesto contra su persona: "Deje de perder el tiempo interponiendo querellas fraudulentas, es usted quien se va a enfrentar a un alud de querellas y demandas por su gestión criminal y quizá en ese momento yo ejerza la acusación".

Salvador Illa ha comenzado su respuesta asegurando que no va "a caer en provocaciones": "No me dejaré arrastrar por su lenguaje... fácil de mejorar".

"Compramos todos los productos [sanitarios] donde estaban disponibles y usando todos los mecanismos posibles para hacer; por ejemplo, el procedimiento de urgencia, con el que hemos cumplido a rajatabla dando publicidad a todos los contratos", dice Illa.

Además, el ministro manifiesta "con mucho orgullo" que han activado "la fabricación nacional". "Esto es patriotismo", apostilla Illa.