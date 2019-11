El punto 9 del acuerdo entre Sánchez e Iglesias sobre Cataluña indigna a los independentistas: "Es una estafa"

El punto nueve del acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias trata sobre Cataluña y dice textualmente que "el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia".

El papel de ERC es importante para la investidura con sus trece diputados. La portavoz Marta Vilalta ha anunciado que su partido rechaza el preacuerdo para formar gobierno entre PSOE y UP y votará no en la investidura si no hay un diálogo político con Cataluña y se admite que no hay un problema de convivencia sino de la relación Estado-Cataluña.

Para los independentistas supone asumir el discurso del 155 porque cuestiona que la convivencia en Cataluña esté alterada algo que niegan. Dirigentes de JxCat, de la Asamblea Nacional Catalana, de Òmnium Cultural y sectores más radicales como Arran, han salido a descalificar la redacción del punto 9.

Desde JxCat ha hablado el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha criticado que Sánchez e Iglesias no hayan sido capaces de ponerse antes de acuerdo. “Lo que no era posible cuando el PSOE y UP tenían más diputados lo es ahora que tienen menos. Lo que impedía a Sánchez de dormir bien, ahora le conciliará el sueño. Han repetido elecciones, se han debilitado, han engordado la derecha y la ultraderecha, para llegar allí mismo. Unos genios”.

La portavoz de la formación en el Congreso, Laura Borrás ha sido muy crítica y ha asegurado que "esto demuestra que hemos vivido una estafa. La irresponsabilidad de Pedro Sánchez ha sido mayúscula. España no necesitaba elecciones. En 6 horas han podido resolver lo que no han podido en 6 meses. Las elecciones han costado dinero, 136 millones, espero que pida disculpas" y aseguraba que "ahora que Cs ha vivido una debacle electoral, Unidas Podemos compra el discurso de Cs de que hay una crisis de convivencia en Cataluña. Es el discurso del 155" y ha añadido que "mientras no se comprenda que el problema de Cataluña con el Estado es que no se permite el derecho de autodeterminación y que de ese no reconocimiento se deriva la situación que tenemos con presos y represaliado, parece que con este preacuerdo Pedro Sánchez no quiera resolverlo".

La CUP presiona a ERC y JxCat para que sean “consecuentes con lo dicho en campaña y digan no al acuerdo pensando en los represaliados, los presos, los exiliados y por la dignidad de todos los catalanes”.

Arran, la organización juvenil de la CUP, les dice a Sánchez y a Iglesias que el conflicto en Cataluña no es “un asunto de convivencia” ni la solución está en la Constitución española.