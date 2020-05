Pablo Casado, líder del PP, sobre el coronavirus: "Una desescalada sin mapa epidemiológico es una ruleta rusa"

En el PP buscan la manera de ajustar su discurso después de que Pablo Casado, líder del PP, durante la votación de la 4ª prórroga del estado de alarma por el coronavirus, decidiera abstenerse, a pesar de la dureza de sus ataques al Gobierno. "Una desescalada sin mapa epidemiológico es una ruleta rusa" decía desde la tribuna del Congreso.

Hasta el último día Casado no desveló su voto y antes de la votación, por videoconferencia, el líder del PP le explicó a sus diputados la estrategia. Porqué debían apretar el botón de la abstención. "Porque somos un partido de Estado, coherente" ha dicho Pablo Casado. El líder de la oposición cree que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no atendido sus exigencias "no le voy a apoyar, usted a mí no me echa pulsos" ha afirmado Casado.

Ciudadanos coge protagonismo

Una abstención que le roba el protagonismo, se lo lleva Ciudadanos. Inés Arrimadas cambia de estrategia y apoya al Gobierno aunque le quita hierro. "Lo fácil hubiera sido votar que no y criticar a Sánchez" dice la líder de Cs. Decisión que no ha sido entendida por todos en el partido. Ha provocado dos bajas Juan Carlos Girauta y Carina Mejias. El voto de apoyo de Cs al Gobierno en la 4ª prórroga del estado de alarma, durante la crisis del coronavirus, decidido por Inés Arrimadas ha provocado un debate interno en el partido Ciudadanos y también dudas desde fuera sobre si el partido naranja va a pasar a estar en la oposición o a integrar el grupo de partidos satélites del Gobierno.

Y es que para Vox está votación de la prórroga del estado de alarma durante la crisis del coronavirus ha sido muy reveladora. "Una colocación de las piezas en su lugar para mucha gente" afirma Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del partido en el Congreso.

Pactos PP y Cs

Con este panorama la mirada esta en los pactos autonómicos y municipales de PP y Cs. "Creo que son mucho más fuertes y unidos que el propio Gobierno de España" afirma Ines Arrimadas, líder de Cs. Pablo Casado, líder del PP, dice que "la coalición entre PP y Cs está siendo exitosa". Gobiernan juntos en 4 comunidades y esos pactos, por sus palabras, no peligran durante la crisis del coronavirus.