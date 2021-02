Meritxell Batet dice a Casado que el informe "no es preceptivo" para la aprobación del decreto de fondos europeos

El PP acusa al gobierno por no publicar el informe que emitió el Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos.

La oposición reclama transparencia en ese sentido y asegura que quiere conocer todos los detalles. Tanto PP como el partido de Vox, liderado por Santiago Abascal, han pedido que comparezca en el Congreso la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega y exigen que explique por qué esta institución redacta un informe y luego permite que lo oculte el Gobierno.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha respondido al PP por escrito, dice que el informe no es necesario, no es preceptivo para la aprobación del decreto. Dice que la ausencia de ese informe no anula el decreto de los fondos europeos. El partido de Pablo Casado reclama un debate al respecto.

Meritxell Batet también ha argumentado en su respuesta al PP que la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto-ley que se busca convalidar es "requisito suficiente", según el artículo 151.1 del reglamento del Congreso.

Por tanto, asegura la presidenta de la Cámara, no es preceptivo ni "condición para la validez del procedimiento" que el Gobierno remita "otros documentos o informes que hayan podido ser recabados con ocasión de su aprobación".

Además, recuerda al PP que puede solicitar a las administraciones públicas los informes y documentos a través de la Mesa sin que se produzca una reunión extraordinaria para hacerlo.

Tras conocer la posición de la Presidencia del Congreso, fuentes del Grupo Popular han indicado que remitirán un nuevo escrito para que la Mesa debata al respecto y para reclamar en este órgano que los expedientes de los reales decretos-leyes contengan "toda la documentación utilizada para tramitarlos".