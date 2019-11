El Parlamento vasco aprueba otra vez una resolución a favor del derecho de autodeterminación

El Parlamento Vasco, con los votos de PNV y EH Bildu, ha abogado por un nuevo modelo de relación entre Euskadi y el Estado, basado en la "igualdad, la bilateralidad y el pacto" y que dé cauce al ejercicio del derecho a decidir de la ciudadanía. Tanto el PSE como el PP han votado en contra, mientras que Elkarrekin Podemos se ha abstenido, aunque una de sus parlamentarias, Pili Zabala, se ha desmarcado de su grupo y ha respaldado la propuesta de los nacionalistas.

Nuevo estatuto

El contenido del texto, que ha salido adelante como una enmienda a una proposición no de ley del PSE-EE, es el mismo que otro aprobado el pasado 11 de abril en el Parlamento con la misma postura de los grupos en la votación. De hecho resoluciones parecidas se han debatido más de una decena de veces.

El debate se ha producido cuando faltan pocos días para que los cinco expertos designados por los grupos parlamentarios vascos registren en la Cámara una propuesta de borrador de texto articulado de reforma del Estatuto de Gernika con los correspondientes votos particulares. En la iniciativa aprobada la Cámara ha reclamado también que se acabe con la "excepcionalidad" en la aplicación de la política penitenciaria, de manera que se acerque a cárceles vascas a los presos que cumplen condena en otros territorios, entre ellos los de ETA, y que se ponga en libertad a los que padezcan enfermedades graves e incurables.

Concretamente, el Parlamento manifiesta que para poder asentar una "sincera cultura del respeto mutuo y lealtad institucional" que haga imposible incumplir el Estatuto y hacer "uso político de esos incumplimientos" es imprescindible un nuevo modelo de relación con el Estado basado en la "igualdad, la bilateralidad y el pacto". Este modelo debe incluir un sistema de garantías y, al igual que en otros países del entorno europeo, dará cauce al ejercicio del derecho de autodeterminación. Los socialistas han hecho una defensa del Estatuto de Gernika, han pedido su cumplimiento y han abogado por una actualización del autogobierno "que garantice el encaje jurídico-legal de la reforma". Desde el PNV, Joseba Egibar ha asegurado que cuanto más amplio sea el acuerdo sobre el nuevo Estatuto en la Cámara "mejor", porque la proyección será diferente si es "entre dos, tres o cuatro partidos" y respecto al derecho a decidir ha subrayado que corresponde a los pueblos, pero ha advertido a EH Bildu de que no podrá ejercerse "de forma unilateral". La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha reprochado a los socialistas que hayan incumplido el Estatuto de Gernika gobernando en Madrid y al PNV le ha preguntado qué está dispuesto a dejar de lado para llegar a esos acuerdos más amplios a los que se ha referido. Lander Martínez (Elkarrekin Podemos) ha apostado por acuerdos lo más amplios posibles y ha expresado su preocupación por que otros partidos sigan atrincherados en sus discursos de siempre. "O nos ponemos de acuerdo con un nuevo Estatuto o nos quedamos con lo viejo", ha avisado. Borja Sémper (PP), por su parte, ha dicho que su partido no está cerrado a una reforma estatutaria pero no para ir a un sitio "peor" y ha asegurado que el derecho a decidir es un "desbordamiento legal se mire por donde se mire" y un "disparate jurídico".