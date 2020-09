El ministro de Seguridad Social 'enfría' las ideas de Podemos sobre bajas laborales para padres de niños en cuarentena

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, "enfría" las ideas de Podemos. Hoy ha aclarado que, de momento, las bajas para los padres -si el niño se tiene que quedar en casa por prevención, por contacto con un positivo-, no están contempladas. Explica Escrivá que para eso habría que cambiar la ley.

Se tratará con los agentes sociales la próxima semana

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a llevar a cabo un cambio normativo para que los padres con hijos que no hayan sido diagnosticados de Covid-19, pero sí hayan estado en contacto con algún positivo y por tanto estén en cuarentena, tengan derecho a una baja remunerada para cuidar de ellos, aunque ha precisado que primero deberán hablar con los agentes sociales la próxima semana. "Necesitamos escuchar a los agentes sociales y después sí, estamos dispuestos a introducir un cambio normativo", ha asegurado Escrivá junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras una reunión con agentes en Palma.

Cruce de declaraciones

Así lo ha expuesto al ser preguntado por esta cuestión que ha generado algún cruce de declaraciones estos últimos días, ya que en primer lugar, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que en la actualidad solo tienen reconocida la baja por incapacidad temporal aquellos padres cuyos hijos tienen que guardar cuarenta por haber dado positivo.

Después, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, garantizó que los padres con hijos en cuarentena por contacto con un contagiado también podrán cobrar la baja por incapacidad temporal.

Escrivá ha explicado este viernes que, desde el principio, la baja por incapacidad temporal se extendió a todas las situaciones en que un trabajador era puesto en cuarentena por estar contagiado de Covid-19 o por haber tenido contacto estrecho con un positivo.

Ha precisado que en la nueva situación y a raíz de la apertura de los colegios, se han percatado de que el caso de los padres con hijos en cuarentena que no son positivos en Covid pero sí han tenido un contacto estrecho con otros contagiados "no está cubierto". "Lo hemos estado analizando y hemos concluido que ese supuesto no está cubierto. Necesitamos introducir un cambio normativo", ha asegurado el ministro.

La próxima semana entablarán un diálogo con empresarios y trabajadores para tener en cuenta su punto de vista de cara a este cambio de norma.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que "se va a hablar" este asunto y que han "quedado para comentarlo". "Nosotros lo que sí queremos es sentarnos y que nos cuenten las cosas, no puede ser que un ministro diga una cosa, otro otra... Estos anuncios repentinos y que nos tengamos que enterar por la prensa de un montón de temas, que lo lógico sería que primero nos enterásemos nosotros", ha lamentado. En todo caso, ha puntualizado que primero tienen que preguntar "cuál es la postura" y por ello, ha reclamado "ese diálogo" en medio de este "caos" en el que, a su juicio, el tema no se ha planteado "de la manera más oportuna".