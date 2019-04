El ministro de Economía reprocha a Podemos que protestan más que trabajan

En opinión de Nadal, Podemos se dedica ,más a protestar contra la pobreza energética que a trabajar para paliarla y le ha instado a seguir el ejemplo de consenso del PSOE y Ciudadanos.



El enfrentamiento ha tenido lugar en el Congreso, en respuesta del ministro a Irene Montero, de Podemos, Sobre la Ley de Vivienda de Murcia que establece la obligación de las suministradoras de servicios básicos, como la luz, el agua y el gas, de pedir información a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de proceder al corte del suministro.



Montero pidió explicaciones al Gobierno sobre los motivos que le ha llevado a recurrir la ley; y el ministro le ha respondido que no estaba en lo cierto puesto que la norma no estaba recurrida.



Asimismo, Nadal ha explicado que el Estado posee competencia exclusiva en materia energética y las comunidades autónomas en materia social, pero ha subrayado que, de acuerdo con varias sentencias del Constitucional, una política social no puede generar gasto al conjunto del país.



Ha destacado que el decreto se ha elaborado junto al PSOE y Ciudadanos, mientras que Podemos no ha querido "aportar nada" y se limitó a mandar "un papel de 'hayques'". "Que hagan los demás, nosotros protestamos", ha criticado. "Para protestar los primeros, pero para trabajar no tienen ninguna capacidad", ha concluido el titular de Energía.



La diputada de Podemos ha reconocido que desconoce en qué trámite se encuentra la ley, pero que, en cualquier caso, el Gobierno le ha cogido "gustirrinín" a recurrir normas de las comunidades autónomas que tratan de garantizar el acceso a una vivienda digna.



El resultado, según Montero, es que se está vulnerando "sistemáticamente" un derecho fundamental alegando que hay un conflicto de competencias entre el Estado y las autonomías.



Ha explicado que esa norma debería evitar que se pueda cortar la luz a quien no puede pagarla, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y obligar a la cesión de viviendas vacías.



"En definitiva, pónganse ustedes al servicio de la gente y no al servicio de los especuladores y de las entidades financieras", ha subrayado