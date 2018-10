El independentismo perdería la mayoría en Cataluña un año después del 1-O, según una encuesta

ERC lidera la intención de voto en Cataluña con un 23,9 por ciento (37 escaños) por delante de Ciudadanos que con dos décimas menos, 23,7 por ciento, obtendría 35 escaños según una encuesta de NC Report para La Razón.

La tercera fuerza política sería JxC (PDECat) con un 16,2 por ciento (25 escaños), seguida del PSC con un 15,8 por ciento (20 escaños), consiguiendo como cuarto partido CEC-Podemos un 6,5 por ciento (8). El PP obtendría 5,3 por ciento de votos (6 escaños), la CUP 3,9 por ciento (4) y otros el 4,2 por ciento.

Según La Razón los independentistas reducirían su porcentaje de voto del 47,5 por ciento desde las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 al 44,0, mientras que los partidos constitucionalistas pasarían del 43,5 por ciento de entonces a un 44,8 en la actualidad. En equivalencia de escaños los independentistas pasarían de 70 a 66 y los constitucionalistas de 57 a 61, quedando los Comunes entre ambos grupos con 8 escaños, los mismos que obtuvieron en las últimas elecciones.

Un 52,3 por ciento de los encuestados no estaría a favor de una declaración unilateral de independencia por un 32,6 que sí estaría de acuerdo. Un 56,5 por ciento piensa que no se debe de hacer un nuevo referéndum y un 36,2 por ciento opina que sí. Para el 47,7 por ciento los líderes secesionistas encarcelados no llevaron a cabo una rebelión y un 34,7 opina que sí lo hicieron.

En este sentido un 55,6 por ciento desean que salgan de la cárcel y un 30,4 que no lo hagan. La encuesta también concluye que el 47,7 por ciento de encuestados no quiere una Cataluña independiente por un 44,3 que sí lo desea. La encuesta de NC Report para La Razón fue realizada sobre una muestra de 600 entrevistas entre el 24 y el 29 de septiembre últimos.