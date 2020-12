El Gobierno se desmarca de las críticas de Otegi y Podemos al Tribunal Supremo

El Gobierno ha defendido que el poder judicial y los tribunales no pretenden "desestabilizar nada" ni "criminalizar a nadie", tras las acusaciones lanzadas en este sentido por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, después de que el Tribunal Supremo haya decidido que se le vuelva a juzgar por el 'caso Bateragune'. Así lo han asegurado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, en la que, no obstante, han asegurado que esta actuación judicial no afecta a la relación que el Gobierno y EH Bildu seguirán manteniendo, ni a los pactos o alianzas que quieran alcanzar de forma "puntual".

Podemos defiende a Otegi

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que es un "sinsentido" que se vuelva a juzgar al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, por "crear un partido" y apostar por la política. También ha subrayado que, a tenor de esta decisión, parece que hay quienes "no ven con buenos ojos que la izquierda abertzale haya decidido apostar por la política y abandonar la violencia.

Todo lo contrario la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, insistió en que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, “ni es un hombre de paz ni tiene que estar en la dirección del Estado”, como tampoco es “un triunfo para la democracia que sea un socio preferente del Gobierno de España”.