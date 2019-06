La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha dejado claro que, en el caso de que ERC decida abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez, lo hará "libremente" porque "nada se ha negociado" con el partido independentista: "El que se abstenga se abstendrá libremente, nada se ha negociado".

Celaá confía en que el debate de investidura pueda celebrarse durante el mes de julio, antes del parón del mes de agosto, y ha insistido en que no hay alternativa a un Gobierno del PSOE, salvo una repetición de las elecciones que, a su juicio, nadie desea.

SORPRENDE CIUDADANOS

Isabel Celaá ha reclamado a Ciudadanos, tras la reunión del Consejo de Ministros, que no obstaculice la investidura y tenga unadado que no hay otra alternativa a que gobierne el PSOE, sobre todo porque "sorprende que aquellos que nacieron con una vocación socialdemócrata o de centro, no se presten a construir la única alternativa que hay para garantizar la gobernabilidad de España", más todavía con las voces de dentro y fuera -por Macron- que se hablan en ese sentido. En cualquier caso, ha insistido en que. Algo que, ha precisado, no quiere nadie.