El exdirector del Palau, sobre si repercutirá la sentencia sobre Artur Mas: "Se va de rositas al igual que pasa en otros casos de corrupción"

El exdirector del Palau, Joan Llinares, lamenta que Artur Mas se vaya "de rositas" en la sentencia del caso Palau "al igual que pasa en otros casos de corrupción", cuando él era quien tenía "capacidad para decidir cosas tan importantes" y no el "tesorero de Convergència".

En una entrevista en Espejo Público, Llinares ha explicado que el tesorero de CDC no podía decidir cosas tan importantes "como el que una gran empresa constructora derivara dinero de las construcción pública hacia el partido". "El tesorero de Convergència no tiene esa autonomía, trabajan bajo órdenes de sus superiores", ha señalado en referencia de Artur Mas.

Joan Llinares ha indicado además que hay "nueve millones de euros que no se pueden saber quiénes son sus destinatarios porque los bancos no dieron la información que se les pidió". Por ello, ha criticado que no se haya "procedido contra ellos" cuando tenían la "obligación de colaborar con la justicia" y no lo hicieron.