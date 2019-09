El bloqueo político en el que se encuentran sumidas las instituciones españolas está cada vez más en boca de los ciudadanos. Cansados de que los partidos no se pongan de acuerdo, la ciudadanía reclama a los políticos que se pongan de acuerdo y no lleven la situación a la repetición de elecciones.

Una fotografía tomada por Bernardo Pérez para 'El País' resume a la perfección esta situación: se trata de una imagen en la que aparecen la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el actor José Sacristán frente a la entrada del teatro Bellas Artes de Madrid.

El actor le pide a la vicepresidenta que recapaciten y no lleven esta situación al extremo: "Poneos de acuerdo, por favor", le espeta Sacristán, a lo que Calvo responde de manera contundente: "No puede ser. No podemos hipotecarnos de esa manera, caemos otra vez en la misma piedra".

Sacristán, según recoge 'El País', lamentaba que mientras "las derechas se entienden, las izquierdas se matan" y asegura que "los de siempre" harán otro manifiesto y firmarán lo de siempre para que sigan hablando.