El concejal de Podemos en Santiago desmiente que se anulara una multa: "Fue un error de transcripción"

El concejal de En Marea de Santiago de Compostela Xan Xesús Duro, a quien acusan de haberse retirado una multa de tráfico asegura en Espejo Público que la información es falsa y que se trata de un error de transcripción de un documento.

"Aparece mi nombre al lado de una matrícula y un DNI que no es mío y una serie de datos que no me corresponden", asegura Duro, que cuenta que se está hablando de un documento de sanciones de multas de tráfico de Santiago donde hay muchas multas a personas extranjeras y en el caso de no poder localizarlas, hay que cerrar ese expediente.

"Se eliminan cuatro multas a cuatro ciudadanos extranjeros no localizables, pero por un error de transcripción de la persona que escribió el documento, aparece mi nombre", explica el concejal.

Duro explica que para tener que quitarse una multa primero debe tener una y asegura que no tiene ninguna sanción.

Preguntado sobre si se fijó que en ese documento aparecía su nombre, Duro explica que firma "miles de papeles al día y tengo que fijarme en que son expedientes avalados y revisados por un técnico, entonces una vez revisados los firmo, pero no puedo leerlos todos porque es materialmente imposible".

Por ello, asegura que se trata de "un error material" y cuenta que "en estos momentos se está cerrando el expediente que corrige el error".