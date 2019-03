Echenique: "Me parece bien que el secretario general tenga menos poder, pero éste no debe recaer en las burocracias internas"

El número tres de Podemos, Pablo Echenique, cree que hay quitar poder al secretario general del partido, en este caso Pablo Iglesias. De hecho, explica que ya no puede cesar a un miembro de la Ejecutiva, y ahora lo tiene que hacer el Consejo Ciudadano. No obstante, ha subrayado que las burocracias internas no pueden acumular demasiado poder, y pone como ejemplo a Pedro Sánchez. "Con Pedro Sánchez vimos qué pasa cuando las burocracias tienen demasiado poder y pueden incluso impedir que se pregunte a la militancia sobre algo".

En su opinión, las principales decisiones las tienen que tomar las bases de Podemos. "Nos parece bien que tenga menos poder la Ejecutiva y el secretario general, pero eso no debe conducir a una forma de partido en la que sean las burocracias internas las que tengan ese poder, tiene que ir a las bases", sostiene.

Por último, y de cara a Vistalegre II, Echenique ha señalado que tienen que "aprender a dejar esa confrontación de ideas tan intensa después de la asamblea" ya que "es cansino que estemos todo el día debatiendo de nosotros mismos en periodos que no son de asamblea".

Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos

El secretario de Organización de Podemos considera que Donald Trump ha lanzado durante la campaña un mensaje a la población estadounidense de que "la culpa de la crisis es la gente más humilde y que peor lo está pasando".

Dice que su "discurso de odio" ha aupado "a un multimillonario a la Presidencia de EEUU", y afirma que la salida del país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) "no lo hace por las pequeñas empresas, sino para defender a ese 0,1% de la población estadounidense que como él tiene muchos millones de dólares en las cuentas bancarias".

El PSOE, ¿principal partido de la oposición?

Ante las palabras de Eduardo Madina en las que decía que mientras que Podemos está en la protesta, ellos son un partido en la oposición que pretenden marcar el paso al partido del Gobierno, Echenique ha dicho que le "alucina cómo una persona puede decir en la misma frase que ha pactado algo con el PP y que es la principal fuerza de la oposición".