Echenique llama mentiroso a Rivera: "Decir a la gente que se le va a subir la cuota de los autónomos es mentir"

Pablo Echenique ha explicado en Espejo Público por qué ha llamado "mentiroso" a Albert Rivera a través de su cuenta de Twitter.

La polémica se inicia cuando el presidente de la ATA, Lorenzo Amor, expresa su miedo a que con el acuerdo presupuestario alcanzado por el Gobierno y Unidos Podemos se eleve la cuota de los autónomos.

Albert Rivera "da por verdad que vamos a subir la base imponible a los autónomos y eso es mentira", dice Echenique y explica: "Lo que hemos acordado con el Gobierno es, por un lado a los autónomos que ganan menos de 12.000 euros al año que a esos se les baje la cuota, y también hemos acordado que a ningún autónomo de España le suba la cuota en 2019. Efectivamente para esto hace falta una disposición expresa que diga que la subida del 22% en el SMI no hace subir un 22% la base imponible mínima de los autónomos. Esto además de pedírselo nosotros al Gobierno el Gobierno se ha comprometido a hacerlo".

El Secretario de Organización de Podemos ha querido dejar claro que "está muy bien que los autónomos vigilen el cumplimiento de los acuerdos. Creo que las asociaciones de autónomos hacen muy bien, porque se les ha hecho muchísimo daño, en vigilar que sus condiciones mejoren", sin embargo, Echenique critica que "haya partidos políticos como el del señor Rivera que den por hecho cosas que no van a ocurrir".

Pablo Echenique defiende que "hay una vía legal para hacerlo, hay el compromiso de hacerlo y evidentemente hubo la exigencia de Unidos Podemos de que esto sea así". Por ello insiste: "He llamado mentiroso al señor Rivera, no al presidente del los autónomos que siempre se ha expresado en condicional. Ha expresado un miedo alentado por el señor Rivera que no lo ha expresado en condicional sino que directamente ha mentido, ha salido a los medios a decir que la cuota de los autónomos va a subir.

El político de Podemos ha reflexionado también sobre que es "bastante difícil que el señor Rivera le pueda explicar a muchos de sus votantes, que seguramente cobran el salario mínimo, por qué intenta torpedear que mejoren las condiciones de vida generales de la gente" y se pregunta: "¿Para qué sirve Ciudadanos? Le vemos mintiendo a los autónomos respecto a cómo va supuestamente a aumentar su cuota, cuando no es verdad; le vemos incendiando Cataluña cada vez que tiene oportunidad; le vemos liderando encapuchados para quitar lazos amarillos en Cataluña, pero para las cosas materiales de la vida de la gente no sabemos muy bien para qué sirve. Lo peor que le puede pasar a una formación política es no servir para nada, supongo que por eso se dedica a buscar maneras de sabotear aquellas propuestas que hemos acordado con el Gobierno y que sí va a notar la gente en su bolsillo".