Duran avisa de que "Cataluña no puede permitirse la inestabilidad" que generaría una lista independentista sin políticos

El líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, ha avisado de que Cataluña "no puede permitirse la inestabilidad" que, a su juicio, generaría una candidatura independentista sin políticos, una fórmula que estudian partidos y entidades secesionistas y que el democristiano ve un "despropósito".

En una entrevista en Espejo Público, Duran ha dicho que ha encajado con "dolor" la disolución de las ejecutivas de algunas agrupaciones de su partido y la marcha de dirigentes a la plataforma crítica independentista 'Hereus UDC 1931', que apoya el proyecto electoral del presidente catalán, Artur Mas, para el 27-S, pero ha señalado que hoy en día hay personas que se van y otras que entran en el partido.

En plena negociación entre CDC, ERC, CUP y las entidades soberanistas sobre una posible lista soberanista única sin políticos y una propuesta de dos elecciones seguidas -una de carácter plebiscitario el 27-S y otra meses después de tipo constituyente-, Duran ha avisado de que "esta inseguridad no se la puede permitir Cataluña, ni España ni ningún otro país".

"Me parece un despropósito, no puedo explicarme un parlamento sin políticos", ha añadido Duran, que ha admitido que esto "ni se entiende aquí ni en Bruselas" y ha asegurado que tampoco sabe cómo acabarán estas negociaciones, en las que no participa UDC.

"Lo que sí que sé es que UDC va a concurrir con su propia lista", ha añadido el democristiano, que ha presentado a su partido como el "antídoto" contra "populismos económicos" y los del "independentismo exprés", que dicen que "todo será mejor" como si fuera "Alicia en el país de las maravillas", ha ironizado.

De cara a las elecciones catalanas, el portavoz en el Congreso ha afirmado que aspira a que Unió logre al menos un grupo propio en el Parlamento catalán.

Preguntado sobre Grecia, dice que "hay falta de confianza en el actual gobierno griego", aunque asegura que "nos conviene a todos encontrar una solución".

En su opinión, "Schulz se ha sentido decepcionado por las actitudes de Tsipras", y recuerda que "a todos nos conviene que no salga Grecia del euro", ya que la bolsa, empresas, etc, se van a resentir, por lo que "hay que evitar la salida".