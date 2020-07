Dos miembros de la candidatura de Chacón en la nueva ejecutiva de Rubalcaba

Los diputados en el Congreso José Zaragoza y Esperança Esteve son las nuevas caras del PSC que forman parte de la nueva ejecutiva que lidera el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha mantenido así la cuota del PSC en la dirección socialista a pesar de su apoyo a Carme Chacón.

Las negociaciones para la nueva dirección fueron maratonianas, duraron toda la noche y en ellas intervino personalmente Carme Chacón, que perdió las elecciones a secretario general del PSOE por 22 votos frente a Rubalcaba.

Finalmente y después de la decisión de Chacón de no intentar entrar en la nueva dirección, los representantes del PSC en la ejecutiva federal del PSOE son los diputados José Zaragoza, ex secretario de organización del PSC, y Esperança Esteve, ex gerente de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y responsable del área de Salud de la nueva ejecutiva del PSC.

Como nuevo miembro de la ejecutiva federal del PSOE, Zaragoza tendrá derecho a participar a partir de ahora también en la comisión ejecutiva del PSC, un hecho significativo puesto que quedó fuera de ella en el último congreso del PSC tras haber sido durante varios años secretario de organización del partido y hombre fiel del ex presidente catalán José Montilla.

Zaragoza tenía garantizado el sitio en la nueva ejecutiva del PSC, según diversas fuentes socialistas, y la sorpresa la ha dado Esperança Esteve. Al principio se barajó el nombre del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, pero la necesidad de una ejecutiva paritaria ha llevado al PSC a consensuar con Rubalcaba a una mujer, entre las que anoche también se comentó como posible la diputada en el Congreso Meritxell Batet.