Dos activistas marroquíes acceden a las Islas Chafarinas y otros cuatro lo intentan en Isla de Tierra

El 'Comité de Liberación de Ceuta y Melilla' asegura que son sus activistas mientras la Delegación del Gobierno en Melilla asevera que no les consta esta afiliación, aunque admite que "no se descarta que actuaran guiados" por la organización que lidera el senador marroquí Yahya Yahya.

En concreto, la Delegación del Gobierno en Melilla ha informado que dos marroquíes han sido detectados en la Isla del Congreso por parte de las fuerzas militares españolas presentes en el archipiélago de las Chafarinas.

Según detalla una portavoz gubernamental, "los marroquíes se han declarado ajenos a cualquier grupo de activistas como los que en días pasados venían anunciando una acción sobre el Peñón de Vélez de la Gomera", en referencia al autodenominado 'Comité de Liberación de Ceuta y Melilla'.

Asimismo ha explicado que "en el momento en que fueron detectados, ni portaban banderas del vecino reino alauita ni mantenían ninguna actitud de corte político".

No obstante, según añade la Delegación, "no se descarta que actuaran guiados por el grupo de activistas que ha venido convocando una acción multitudinaria y reivindicativa en el Peñón de Vélez de la Gomera que, finalmente, no se ha producido".

Por otra parte, el organismo gubernamental ha comunicado que también, otro grupo de cuatro marroquíes, enarbolando la bandera de Marruecos, "ha intentado acceder sin éxito a la Isla de Tierra, perteneciente al archipiélago de Islas Alhucemas".

La Delegación del Gobierno en Melilla ha enmarcado estas acciones "en la política de presión que un grupo de activistas radicado en el entorno de Melilla viene desplegando desde hace años con el objetivo de entorpecer y tensionar las inmejorables relaciones entre dos países amigos como son España y Marruecos".