Los "donde dije digo, digo Diego" de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez nos acostumbró a lo largo de la pasada legislatura a los "cambios de posición política" como él mismo reconoció a Carlos Alsina, o a las "contradicciones" como le reprochan desde la oposición.

En materia de indultos llegó a decir en 2014 que le daba "vergüenza" que se usase esa herramienta entre políticos, posteriormente ya con la sentencia contra los líderes del 'procés' pública se comprometió como presidente que "el acatamiento significa su cumplimiento, reitero su íntegro cumplimiento". Sin embargo, en junio de 2019 anunció que el Ejecutivo había acordado conceder el indulto a los 9 condenados por esos hechos.

También donde "dijo digo" finalmente dijo "Diego" en referencia a Bildu con quien aseguró que "no se acuerda nada" para ser uno de sus apoyos en diferentes iniciativas de la legislatura.

En campaña electoral en el año 2019 prometió "incorporar en el Código Penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndum ilegales" aunque lo que realmente se modificó y de forma exprés fue la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación.

En ese mismo debate electoral se comprometió a traer de vuelta a España a Carles Puigdemont "y que rinda cuentas ante la justicia española", siendo hoy el expresidente catalán quien parece pone exigencias para conseguir los apoyos de 'Junts' a la investidura de Sánchez.

En noviembre de 2022 aseguró que "la amnistía no entra en la constitución" y ahora ha evitado corregir a Oriol Junqueras cuando insinuó que está ya negociada. También justo previo a las últimas elecciones afirmaba que los independentistas no habían pedido "amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá".

Y a estas alturas del partido se ha limitado a decir que "una crisis política nunca debió judicializarse ni derivar en una judicialización como vimos en esta crisis".