Domènech ve a Susana Díaz como una de las responsables de las "líneas rojas" del PSOE

El líder de EnComúPodem en el Congreso, Xavier Domènech, no contempla facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, con una abstención y ha reclamado a los socialistas que abandonen el pacto con C's para centrarse en formar un gobierno de izquierdas con Podemos y otras fuerzas.

"Sería una irresponsabilidad política convertir cinco millones de votos en una abstención. Nuestra responsabilidad política pasa por el 'sí', no por hacer desaparecer cinco millones de votos en una abstención", ha explicado en una entrevista.

Sobre la reunión del próximo miércoles 30 de marzo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Domènech espera que sirva para desbloquear la situación, y esto empezaría por que los socialistas admitieran que su pacto con C's es historia ya que "se demostró fracasado" en el primer debate de investidura.

"Nuestra responsabilidad política pasa por el 'sí'"

"Nuestra llegada al Congreso de los Diputados rompe el bipartidismo y hay gente que sigue actuando como si esto no hubiera pasado. Intentar presionar para que te abstengas es una forma de intentar hacer ver que no estás" en la Cámara, razona Domènech, que por eso rechaza la abstención.

Así, EnComúPodem apuesta por este gobierno de izquierdas pero, si no es posible, no teme enfrentarse de nuevo a las urnas: "No nos da miedo el escenario de expresión de la soberanía popular porque a ningún político debe darle miedo la democracia".

El papel de Susana Díaz

Domènech ha considerado que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, es una de las responsables que el PSOE se haya autoimpuesto unas "líneas rojas" que le han llevado a pactar con C's y ha hecho imposible hasta ahora que haya habido un acuerdo con Podemos.

"Alguien ha decidido que el PSOE no puede ir más allá del pacto con Ciudadanos", lamenta el diputado, que cree que, si hay nuevas elecciones en junio, es este alguien quien debería asumir el liderazgo del PSOE y no Sánchez.

"Susana Díaz debe jugar un papel importante en estas dinámicas internas del PSOE y, si esto es así, es preferible que quien se enfronte electoralmente con esta propuesta sea esta persona", afirma Domènech.

Negociaciones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunió la semana pasada con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y Domènech ha asegurado que existe la "disposición" por parte de Pablo Iglesias de celebrar una reunión de las mismas características con el presidente catalán.

"Pablo ha comunicado la disposición de celebrar una reunión de este tipo. La intensidad política del momento no lo ha propiciado. Me comunico bastante con Iglesias y su disposición es que sí", ha zanjado. Sobre la gestión del presidente catalán al frente de la Generalitat, Domènech considera que los soberanistas afirmaron que la independencia había ganado en las elecciones catalanas del 27-S, y eso fue una "huida hacia delante" de la que ahora se pagan las consecuencias.

"La huida hacia delante pueden ir bien en los primeros meses, pero cuando más avanzas, más contradicciones generan", y ha concluido que esto se demuestra en que existe confusión entre los soberanistas sobre cómo materializar ahora su hoja de ruta.