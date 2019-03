Dolors Montserrat pregunta al Gobierno si "cree que la paciencia de los españoles es infinita"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha descalificado este miércoles las preguntas que semanalmente le plantea la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, en la sesión de control y, en lugar de responder a la que le ha hecho esta semana, ha optado por recriminarle su gestión como ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad en el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"¿Cree el Gobierno que la paciencia de los españoles es infinita?", le ha inquirido la dirigente 'popular'. "Vengo cada miércoles a cumplir mis obligaciones con respeto institucional y político hacia su persona, pero es que usted me hace unas preguntas...", ha replicado Calvo.

"Intuyo que los miércoles entre las nueve y cuarto y las nueve y media muchos están al límite cuando la escuchan a usted", ha proseguido la vicepresidenta, quien ya en su segundo turno ha atacado a Montserrat por soltarle cada miércoles un "totum revolutum" que, a su juicio, "no tiene nada que ver ni reglamentaria ni políticamente con el control al Gobierno".

Necesita una pareja artística

Según Calvo, a Montserrat no le "interesa" controlar al Gabinete de Sánchez porque hace cinco meses ella, desde el ministerio que dirigió, personificó "el desgobierno en persona, el antigobierno y el abandono de todos los criterios de justicia social de este país". "Se lo tenía que pensar un minuto, usted necesita una pareja artística y no soy yo. A mí se me viene a la cabeza Cicerón y usted cada día se parece más a Catilina", le ha dicho.

Por su parte, Montserrat le ha afeado que "ridiculice" al presidente del Gobierno justificando su "metamorfosis" al llegar a Moncloa y le ha reprochado que no sepan gobernar, que mientan, manipulen y no hagan otra cosa que lanzar "cortinas de humo". Además, ha concluido el que el Gobierno "está agotando la paciencia de los españoles" y ha puesto el ejemplo de que el "mejor a cardiólogo del mundo" Valentín Fuster ha abandonado la Presidencia del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad porque "no le han cogido el teléfono en cinco meses". "Esta es la tragedia de España, que ustedes prescindan el doctor Fuster y que los españoles tengamos que soportar al doctor Sánchez", ha apostillado.