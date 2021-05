La ex directora de Salud Pública de Madrid, a Pablo Casado: "Igual debería dejar la política"

La ex directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, ha criticado al líder del PP, Pablo Casado, tras unas declaraciones este viernes en la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Fuentes ha apuntado que si el objetivo de Casado "no es legislar para mejorar la vida y el futuro de los españoles, igual debería dejar la política". Se refiere así a las palabras del líder del PP en las que aseguró que " los políticos no tenemos que intervenir en la vida de los demás".

"Yo no puedo decir ahora mismo como político: 'La gente tiene que dejar de comer carne’. Yo no puedo decir como político: ‘La gente tiene que comprar menos ropa’. Yo no puedo decir como político: ‘Las hamburguesas tienen que tener menos tamaño’", aseveró Casado.

Yolanda Fuentes presentó su dimisión horas después de que la Comunidad de Madrid decidiera solicitar entrar en la Fase 1 de desescalada del coronavirus en 2020.

Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, decidió entonces nombrar viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 al director del Hospital de la Comunidad de Madrid en IFEMA, Antonio Zapatero.