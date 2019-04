Diferentes estudios advierten de que el crecimiento económico se puede resentir por la parálisis política

No pudo ser en diciembre y de forma historia los españoles fuimos a unos segundos comicios. El bloqueo político se ha instalado en nuestro país y parece no resolverse. El no como respuesta se ha convertido en el argumento político esencial de las formaciones políticas. Lejos de crear puentes de acuerdo y acercar posturas, la política española sigue encallada en una negativa que parece no tener fin.

La agencia Moody´s advierte de que la parálisis política afectará sobre todo al consumo y a la inversión. Y es que según este estudio la tasa de paro se mantendría por encima de los niveles previos a la crisis económica. Europa también nos ha advertido de forma contundente ya que si no llegamos a un pacto de gobierno a corto plazo nos sancionará con hasta 6.100 millones de euros.

Y aunque todos lo niegan, el fantasma de las terceras elecciones a veces hace acto de presencia. Ante este panorama, cuestiones en juego como los presupuestos o el techo de gasto.