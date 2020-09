Día de Asturias 2020: Origen y cómo celebrar el 8 de septiembre

Aunque este año, debido a las medidas restrictivas impuestas por la pandemia de la Covid-19, los asturianos no podrán celebrar por todo lo alto y como era costumbre, el Día de Asturias, de seguro que este 8 de septiembre no dejará de ser una jornada especial, en la que no faltará la tradicional sidrina.

La celebración del Día de Asturias o ‘Día d'Asturies’, el día 8 de septiembre, fue establecido a través de la Ley 5/1984, de 28 de junio. Con esta legislación se declara la fiesta como una festividad de carácter regional y, también se indica que la festividad se realizará, cada año, en el lugar que determine el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

La fiesta de la comunidad de Asturias coincide con el día de la patrona del Principado, la Virgen de Covadonga, cuyo origen se remonta a la época visigoda.

Se dice que fue la virgen quien ayudó a Don Pelayo a vencer a los árabes que invadieron Asturias, al provocar un desprendimiento de rocas que diezmó el ejército árabe. Con esta victoria, que se le atribuye a la virgen, pasa a convertirse en la patrona de Asturias.

Cómo se suele celebrar el Día de Asturias

El Día de Asturias, que cae este año en martes, tiene la particularidad de que no siempre se realiza en el mismo lugar, sino que cada año se rota la localidad en la que se homenajea institucionalmente esta fiesta; lo que sí que se da cada año el 8 de septiembre, es la fiesta principal, en la capital del Principado, Oviedo.

La jornada festiva de la comunidad autónoma suele estar cada año acompañada de un amplio programa actividades entre los que se incluyen una feria de productos artesanos y la degustación de productos típicos, en los que no falta la sidra, el famoso desfile de gaitas, la feria del libro y las exhibiciones de deportes y juegos tradicionales asturianos.

La fiesta de Asturias en 2020

Este 2020, un año marcado por la crisis económica y social que está dejando la pandemia del coronavirus, ha obligado a suspender la casi totalidad de actividades oficiales; no solo las relacionadas con los desfiles, mercadillos, conciertos y eventos propios de la efeméride del día 8, sino con otras actividades habituales como el emblemático acto de entrega de medallas.

Una actividad simbólica con la que cada año, en el Día de Asturias, se reconocìan a personalidades y colectivos destacados de la región, por su relevante contribución en todos los ámbitos, a través de la entrega de medallas.

Pero, en esta cuadragésima edición, el Día de Asturias se limitará a un acto protocolario, con aforo limitado, en el que se buscará rendir homenaje a todos los asturianos que lograron superar el coronavirus, al igual que mostrar respeto a las víctimas de esta pandemia.

Aun siendo 2020 una año con pocas celebraciones, este día de parón en el calendario laboral asturiano bien merece ser disfrutado acompañado de la familia o los amigos; eso sí, siempre respetando las medidas de seguridad recomendadas para evitar contagios por el coronavirus ¡Felicidades Asturias!