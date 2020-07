Detenido tras intentar agredir a Lasquetty en el Hospital Rey Juan Carlos

Agentes de la Policía Nacional han detenido la mañana de este lunes a un miembro de la Asamblea Popular de Carabanchel por un delito de atentado a la autoridad que habría cometido al golpear a un agente que se interpuso en medio para evitar que el hombre agrediera al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, en el momento en que éste accedía al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles con motivo de su aniversario, ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los hechos se han producido alrededor de las 11 horas de este lunes cuando se había montado un dispositivo policial a consecuencia del aniversario de este centro hospitalario. En el momento en que Lasquetty se disponía a acceder al hospital en el marco de su visita oficial, un hombre de 35 años se ha abalanzado sobre él de "forma violenta y con intención de agredirle".

En ese momento, un agente de la Policía se ha interpuesto en medio de él y del consejero madrileño y se ha llevado los golpes, según han indicado las mismas fuentes. El policía ha recibido asistencia sanitaria en el mismo hospital de Móstoles.

Cuando los agentes han procedido a la detención del hombre, éste ha comenzado a gritar: "No me peguéis, no me peguéis". Tras ello, se le ha levantado y se le ha introducido en el vehículo, ofreciendo resistencia a su detención.

El apresado, que responde a las iniciales de Jorge A.A., se encuentra en estos momentos en las dependencias policiales de la comisaría de Móstoles para prestar declaración policial.