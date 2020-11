Despliegue de ministros para atajar la crisis migratoria, Marlaska a Marruecos y Escrivá y Ábalos a Canarias

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha animado a la ciudadanía a que compren en los comercios locales y abandonen las compras on-line en Amazon y otras grandes plataformas "que no solo no tributan, sino que no aportan ningún valor añadido a la ciudad". Así, apoyarán los "negocios de barrio" y ayudarán a incentivar su economía durante la Navidad.