"Dejen de enviarme WhatsApps", la presidenta de la mesa del Parlamento de Canarias a sus compañeros por la temperatura de la sala

Lejos del acaloramiento político de otras sesiones, el pleno del Parlamento de Canarias de esta semana ha vivido un momento de tensión entre los diputados y la presidenta en funciones de la Mesa que nada tiene que ver con asuntos de relevancia social o política, sino algo mucho más banal.

Había pasado apenas media hora desde que diera comienzo la sesión cuando la Vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento y presidenta en funciones, Ana Oramas, interrumpe el pleno para manifestar su descontento por las múltiples y variadas protestas que está recibiendo vía mensajes de 'whatsapp' por parte de algunos diputados. Todo a cuenta de la temperatura de la sala. “Hay unos abanicándose y otros tienen frío”

El problema, el aire acondicionado

El origen del problema está en el aire acondicionado que no reparte la temperatura de manera uniforme y provoca que en algunos escaños de la sala haga mucho frío y en otros se concentre el calor. Tal fue el hartazgo de la presidenta de la sala que llegó a pedir a los diputados que se cambiaran de sitio los que no tuvieran que intervenir. “Yo sé que donde se sienta Bermúdez hace frío sin embargo hay otros diputados que tienen calor por allí”, comenta Oramas mientras una de sus señorías muestra la bufanda con la que se tiene que abrigar, al tiempo que se oyen risas de fondo.

Esto provoca el enfado de Oramas que zanja la disputa diciendo que no es un tema de broma y que se pongan de acuerdo entre los grupos pero que está harta de que todos le manden mensajes a cuenta de la temperatura. Y finaliza el tenso y surrealista momento prohibiendo a los diputados que les manden más whatsapp sobre el aire acondicionado. “Ni a mi ni a ningún miembro de la mesa. Les prohíbo que me manden más whatsapp”.

Con este comentario la presidenta en funciones pretender cerrar el tema por completo dando paso a la siguiente cuestión en el orden del día, pero faltaba la guinda final a este insólito momento. El diputado en turno de palabra comienza su intervención diciendo “a ver si entramos en calor”. Se ve que a este parlamentario le ha tocado uno de los escaños “fríos”.

Viene de lejos

El problema del aire acondicionado en el Parlamento de Canarias no es nuevo. El edificio en cuestión data del siglo XIX, en concreto del año 1883. Se diseñó para albergar un espacio para la música y la cultura y en concreto el salón de plenos servía como principal para reuniones de la Sociedad Filarmónica de Santa Cecilia. Un siglo después cambió sus funciones para albergar la sede del Parlamento de Canarias. La arquitectura de esa sala solo permite la instalación de aparatos de aire acondicionado en la parte superior, techos que están a mucha altura. Además de que dispone de nueve puertas, el único hemiciclo de España con estas características lo que provoca fuertes corrientes de aire a las que no pueden hacer frente con calefacción porque carecen de ella. Esto provoca que, cuando hace calor, tengan que bajar mucho la temperatura para que llegue a todo el espacio. A lo que hay que añadir que la arquitectura del edificio hace que se reparta de manera desigual. No es inusual ver a los periodistas de la tribuna, en la parte más alta de este espacio con bufandas y chaquetas mientras que abajo, en los escaños, algunos diputados se abanican porque no les llega el fresco.

La única persona que decide si se enciende o no el aire acondicionado o si se baja o se sube la temperatura es la presidenta del Parlamento, a petición, eso sí de los diputados. A partir de ahora, tendrán que ponerse de acuerdo para regular la temperatura a gusto de todos.

