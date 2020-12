Declaran como testigos por la operación Kitchen los notarios ante los que despositó Francisco Martínez los supuestos mensajes

Continúa el juicio por la presunta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, hoy, el juez de 'Kitchen' toma declaración como testigos a los dos notarios ante los que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez protocolizó los mensajes que atribuye al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y con lo que trata de probar que éste conocía la operación. A los notarios, el magistrado les pidió acudir acompañados de un letrado aunque declaren en calidad de testigos.

También están citados el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y el excomisario Enrique García Castaño, imputados desde el inicio en esta investigación sobre la presunta operación parapolicial puesta en marcha en 2013 para sustraer al extesorero del PP documentos comprometedores para el partido.

En el careo protagonizado entre Fernández Díaz y Francisco Martínez, el exministro popular negó haber enviado esos mensajes que Martínez dijo haber recibido de Fernández Díaz interesándose por el chófer de Bárcenas y confidente policial, Sergio Ríos.

Díaz volvió a insistir en que dichos mensajes han podido ser manipulados y señala además que en un informe policial consta que en el volcado del teléfono intervenido a Martínez no aparecen. La defensa de Fernández Díaz ha recalcado también la "amistad" que une a Martínez con uno de los notarios, Alberto V., al que el juez ha abierto diligencias y las has remitido a un juzgado de Mahón -dónde tiene la Notaría- dado que el 11 de marzo de este año, dos días después de que se le comunicara la causa y la obligación de guardar secreto, se puso en contacto con el ex número 2 de Interior.