De la Vega, sobre la sentencia de 'La Manada': "Mi discrepancia total y absoluta, no comparto nada, ni sus motivaciones ni sus argumentos"

UN CAFÉ CON SUSANNA

María Teresa Fernández de la Vega ha asegurado sobre la sentencia de 'La Manada': "No comparto sus motivaciones sus argumentos ni juicio ante unos hechos que en la propia sentencia se describen como gravísimos, de una extraordinaria violencia. No comparto nada, en absoluto, y no comparto eso ni el auto por el que se dicta la libertad provisional".