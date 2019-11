Los 10 datos que resumen los resultados de las elecciones generales 2019

Los españoles han vuelto a las urnas durante las elecciones generales del 10 de noviembre. Los electores han acudido a los colegios electorales con el objetivo de superar el bloqueo que impera en el panorama político español. Estos son algunos de los datos que resumen los resultados de los comicios.

Menos participación

Los primeros datos sobre el desarrollo de las elecciones generales adelantaban una caída de la participación. A las 18:00 del este domingo, la participación se situaba casi cuatro puntos por debajo de la participación registrada en las elecciones generales del 28 de abril, cuando a esta misma hora fue del 60,74% frente al 56,86% de el 10N. A 18.00 horas la participación más alta se ha registrado en Comunidad de Madrid (61,51%), Comunidad Valenciana (59,97%), seguida de Cataluña (59,88%). Mientras que los territorios con más escasa participación a esta misma hora eran Canarias (44,36%), Ceuta (43,77%) y Melilla (38,98%).

El voto por correo cae un 26,73%

El voto por correo también se ha visto reducido respecto a las elecciones generales del pasado abril. Según el Ministerio de Interior, se han tramitado un total de 986.446 de solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del 10 de noviembre. Este dato supone un 26,73% menos que en los comicios del 28A, cuando Correos gestionó 1.222.937 votos. El recuento final de votos llegará entre el 13 y el 16 de noviembre, con todos los votos por correo de los españoles residentes-ausentes (CERA).

226.782 los españoles votan por primera vez

Aquellos jóvenes que han cumplido la mayoría de edad entre el 28 de abril y el 10 de noviembre han debutado este domingo en unas elecciones generales . Aunque tan solo han pasado unos meses entre los dos comicios, son más de 200.000 los españoles que se estrenan en la votación de los representantes de las Cortes Generales.

Gran subida de Vox: de 24 escaños a 52

Las últimas encuestas pronosticaban un aumento de los escaños de Vox en el Congreso, y así ha sido. La formación de Santiago Abascal se ha consolidado como tercera fuerza política, una posición que se disputaba con Unidas Podemos. Vox ha pasado de los 24 escaños que obtuvo en abril a los 52 que ha obtenido en las elecciones generales del 10 de noviembre.

Ciudadanos se desploma: tan solo 10 escaños

El partido de Albert Rivera ha pasado de ser la tercera fuerza política con 53 escaños a colocarse como el quinto partido en el Congreso, con tan solo 10 diputados. Los sondeos pronosticaban el hundimiento de ciudadanos en el 10N. Se trata de una gran derrota para la formación naranja, que ve reducida a más de la mitad su representación en el Congreso de los Diputados.

PSOE: Gana las elecciones pero pierde 3 escaños

El PSOE buscaba mantenerse o aumentar el número de diputados en las elecciones generales del 10 de noviembre. La formación de Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, sin embargo, los socialistas no han conseguido mantener el número de escaños que obtuvieron en abril, pasando de 123 a 120 diputados.

Había 31% de votantes indecisos una semana antes de las elecciones

Según un sondeo de Sigma Dos para El Mundo, el número de votantes indecisos era del 31% cuando faltaba tan solo una semana para las elecciones generales del 10 de noviembre. Se trata de un dato muy elevado que puede cambiar los resultados que se reflejaban las últimas encuestas.,

Más de 300 ciudadanos ceden su voto a hijos de inmigrantes sin nacionalidad española

La página web votaresunderecho, permite que aquellas personas que tiene capacidad legal para votar en el 10N, pero no deseen hacerlo, puedan 'donar' su voto a quienes no puedan hacerlo por su situación administrativa. Se trata de una base de datos que pone en contacto a gente que teniendo el derecho prefiere no votar, con personas que quieren votar, pero no pueden. Unas 306 personas han donado su voto mediante esta web y 308 lo han solicitado.

Sólo el 1,8% del electorado cambió su voto después del debate

El debate a cinco del 4 de noviembre no ocasionó grandes desviaciones en las intenciones de voto de los ciudadanos. Tan solo en 1,8% cambiaron su voto a raíz del debate, según un sondeo de NC Report para La Razón.