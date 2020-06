Datos del coronavirus en España hoy miércoles 24 de junio de 2020

Sanidad da a conocer los datos de contagiados y fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus en España. Además vigilan los rebrotes que ya existen en España y la posibilidad de que la cifra aumente.

Ya son 246.752 contagiados y 28.325 fallecidos de coronavirus desde que comenzó la pandemia en España. Con 108 nuevos casos este miércoles.

Ante los rebrotes en cuatro comarcas de Aragón se ha procedido a retroceder de la nueva normalidad a la fase 2 de la desescalada. Esto implica que los bares vuelven a una capacidad de 50%, por ejemplo. Además se les recomienda no moverse de la comarca aunque no pueden evitar dicha libertad de movimiento ya que el Gobierno de Aragón no tiene competencias para ello.

Ya hay 15 provincias con algún rebrote de coronavirus durante la nueva normalidad tras finalizar el estado de alarma.

Sanidad advierte de que el virus sigue entre nosotros por lo que debemos se prudentes, recordar que el uso de las mascarillas es obligatorio en espacios cerrados, transporte público y en lugares donde no podamos cumplir el distanciamiento social de 1,5 metros.