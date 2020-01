Dante Pérez Berenguer, del PP, se burla de Echenique en Twitter

Dante Pérez Berenguer, que no llegó a obtener acta de diputado por Lleida donde se presentaba como cabeza de lista, ha publicado un comentario en Twitter mofándose de Pablo Echenique.

Echenique tuiteó durante la intervención en el debate de investidura de Pablo Casado, que Abascal solo podría "superar a Casado" si subía "a la tribuna con pistola".

Dante Berenguer le replicó también por Twitter: "¿Y tú, cómo vas a subir?". Esta pregunta podía aludir a la discapacidad de Echenique, que le obliga a desplazarse en silla de ruedas, para la cual la tribuna sería inaccesible.

La respuesta de Echenique fue inmediata: "Este diputado del PP no ofende, porque no ofende quien quiere sino quien puede y porque nunca he tenido la piel fina. Pero sí ejemplifica algo que saben todos los periodistas y ujieres del Congreso: La bancada del PP está llena de gente muy maleducada".

Por su parte, Pablo Iglesias exigió a Pablo Casado que condenase la actitud de este miembro de su partido ante la grave falta de educación que su compañero de partido ha tenido con Echenique.