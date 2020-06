El curioso regalo de Ábalos al alcalde de Santa Cruz de Tenerife: un mapa en el que no aparecen las Islas Canarias

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha querido felicitar la Navidad al alcalde de Santa Cruz de Tenerife con un curioso regalo.

El alcalde de la ciudad canaria, José Manuel Bermúdez, compartía a través de su cuenta de Twitter una imagen del regalo y un texto en el que decía: "Me llega este detalle navideño del ministro Ábalos, que recibo tan agradecido como sorprendido".

A continuación, el alcalde explica que ha recibido por parte de Ábalos un mapa histórico de España en el que no aparece Canarias y añade: "Ahora me explico por qué no existimos en muchas cosas para su Gobierno".