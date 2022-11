Cuca Gamarra saca de la hemeroteca las palabras de Iglesias a Botella: "Es la persona que encarna 'ser esposa de', 'nombrada por' y sin preparación"

Rechazo unánime del resto de partidos políticos a las palabras de la diputada de Vox, Carla Toscano, en el Congreso de los Diputados. Sus intervenciones suelen ser acaloradas y provocadoras hacia el movimiento feminista, sin embargo, en su discurso de este miércoles Toscano cruzó para todos sus oponentes una línea roja.

Toscano espetó a la ministra de Igualdad Irene Montero que "su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias". Una afirmación que no solo tuvo la réplica de la afectada sino también del presidente del Gobierno, y entre otros adversarios de Cuca Gamarra que hoy ha explicado en Espejo Público su postura.

"Lamentablemente, lo que vimos ayer no es ninguna novedad. Forma parte de un capítulo más de lo que supuso la llegada de Podemos a la política española". Gamarra rechaza los ataques que como los de Toscano suben la vida privada a la tribuna, pero no olvida ni deja pasar la oportunidad de recordar que "el propio Pablo Iglesias, en alusiones exactamente iguales o parecidas a las que ayer se vertían contra Irene Montero fue él quien las vertió contra Ana Botella". Además, la portavoz popular añade que "esto no solo ocurre en el Congreso de los Diputados, esto lo estamos viendo también en la Asamblea de Madrid contra Isabel Díaz Ayuso".

Gamarra hace referencia a las siguientes declaraciones que realizó Pablo Iglesias sobre la exalcaldesa madrileña: "Ana Botella representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la persona que encarna 'ser esposa de', 'nombrada por' y sin preparación, 'relaxing cup of café con leche', y además belicista". Bien es cierto, que estas afirmaciones las hizo un Iglesias líder de Podemos ya, pero no utilizó la tribuna del Congreso para dichas acusaciones sino un plató de televisión.

La Secretaria General del PP insiste en que "lamentablemente lo que pasó ayer no es una novedad, ni es un caso puntual, sino que esto está muy presente en la política española y Podemos es un partido que lo practica e igual que lo condena cuando hacia ellos se vierten esas acusaciones debiera también denunciarlo cuando son ellos mismos quienes llevan a cabo esas mismas acciones" asevera.

Reforma del delito de sedición

Esta tarde se votará por llamamiento la reforma del delito de sedición propuesta por el PSOE, una votación que para el principal partido de la oposición supone "materializar la gran mentira por parte de Pedro Sánchez y del PSOE" porque argumenta: "Cuando durante toda la campaña electoral se les decía a los españoles que lo que iban a hacer era tipificar el referéndum ilegal o poner a Puigdemont ante la justicia para que sea juzgado, hoy lo que trae el PSOE a esta cámara es todo lo contrario. Es la impunidad a todos aquellos que rompieron el orden constitucional, que van a acabar no teniendo ni antecedentes".

Con la votación por llamamiento el PP pretende que los barones socialistas que han manifestado su desacuerdo con la reforma "hoy, el día de la verdad" den la cara. "El 'sanchismo' ha devorado al socialismo y aquellos que dicen enarbolar la bandera del socialismo frente al 'sanchismo' la hora de la verdad se demuestra con el voto y es hoy".

Gamarra se pregunta: "¿Merece la pena entregar la fortaleza del estado de derecho por unos votos?" para a continuación apostillar: "Hay otras fórmulas".