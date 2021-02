Cuándo se forma el gobierno de la Generalitat de Cataluña tras las elecciones catalanas

Hoy 14 de febrero se celebran las elecciones catalanas 2021. Debido a la pandemia del coronavirus y la gran incidencia de casos de contagios en Cataluña, se ha planificado una jornada de votación ciudadana donde, a través de las medidas se seguridad propuestas por el Govern, se confía en que la seguridad en las mesas electorales esté garantizada.

La participación a través del voto por correo se ha doblado en las Elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021 con respecto a los comicios de 2017. De todos modos, se espera que la votación en las mesas electorales tenga una alta participación de votantes. Por lo general, es posible conocer los resultados de manera provisional al cierre de las urnas, aunque falte sumar el voto por correo. En cada mesa electoral hay un representante de la Administración que, cuando se termina el escrutinio, recibe del presidente o presidenta de la mesa un acta del escrutinio de dicha mesa. Este representante de la Administración transmite de manera telemática o telefónica los datos al Centro de Recogida de Información y es aquí estos datos se graban en un ordenador. A medida que se van recibiendo los resultados de las elecciones catalanas, se van aplicando fórmulas.

¿Cuándo se conoce el escrutinio definitivo?

Una vez cerrados los centros de votación el escrutinio definitivo de estas Elecciones en Cataluña 2021 se realiza el tercer día siguiente al de la votación, por la junta electoral que le corresponda. Este escrutinio es un acto único y tiene carácter público. El escrutinio general es un acto único y tiene carácter público. Por lo que cualquier personas puede presenciarlo. Una vez finalizado el escrutinio las papeletas de voto se destruyen en presencia de los concurrentes, con excepción de aquellas papeletas que no hayan sido declaradas válidas y de las que hayan sido objeto de alguna reclamación.

Pero, ¿cuándo se forma el gobierno de la Generalitat tras las elecciones catalanas 2021? En la última convocatoria de Elecciones al Parlamento de Cataluña en el año 2017, la votación fue celebrada el día 21 de diciembre de 2017. Quim Torra fue investido presidente de la Generalitat el 14 de mayo de 2018 con el apoyo de su grupo parlamentario, el de ERC y la abstención de CUP. Por lo que la formación del Gobierno se alargó 5 meses después de la celebración de las elecciones. En las elecciones autonómicas de Cataluña del año 2015, ocurrió lo mismo. El 27 de septiembre de 2015 se celebró la jornada electoral al Parlamento de Cataluña, y hasta el 12 de enero no se nombró a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, 4 meses después.

No hay una fecha determinada o tiempo determinado para formar el gobierno de la Generalitat a partir de las elecciones en Cataluña. Depende de factores como las coaliciones para alcanzar las mayorías. Además los partidos independentistas de Junts, ERC, la CUP, el PDECat y Primàries Catalunya han suscrito el manifiesto esta semana de no pactar con PSC para las elecciones celebradas en el día de hoy. El documento señala que “sea cual sea la correlación de fuerzas surgida de las urnas” no habrá acuerdo alguno para formar gobierno con Salvador Illa. Por lo que la situación todavía está en el aire.

¿Cómo se eligen los diputados?

Los diputados, elegidos por sufragio universal en estas elecciones autonómicas de Cataluña, se eligen dependiendo de la circunscripción. Se eligen tantos diputados como correspondan según el Estatuto de autonomía. El sistema electoral del Estatuto recoge que los escaños en el Parlament de Cataluña se reparten entre las listas electorales en relación a los votos que cada uno ha obtenido. Asegurándoselas en todo momento de que hay la representación adecuada en todas las zonas del territorio catalán.

¿Cuántos diputados forman el Parlament?

Como se informaba anteriormente, el Parlament de Catalunya está integrado por diputados repetidos entre las circunscripciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, haciendo una suma de 135 diputados. En Barcelona 85 diputados, en Tarragona 18, en Lleida 15 y en Girona 17.