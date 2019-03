Ciudadanos cree que el proceso independentista ha demostrado su fracaso

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado este jueves que la decisión de los "separatistas" de aplazar la aprobación de la ley de referéndum demuestra que el proceso independentista ha "fracasado" y ha "tocado a su fin", porque ellos mismos se han dado cuenta de que "no pueden ir más allá".

Así, ha explicado que "están chocando con el muro de la ley democrática, del Derecho y de la Constitución, y eso está causando desconcierto en las filas separatistas", durante la rueda de prensa en la sede del partido naranja, en la que también ha denunciado la "utilización sectaria" de las instituciones que, a su juicio, están llevando a cabo los independentistas.

Según el número dos de Ciudadanos, la decisión de la Mesa del Parlament de posponer la aprobación de la ley de referéndum, además de "hurtar el debate" al resto de formaciones políticas, ha generado "desconcierto" en las propias filas de los "separatistas".

Pide elecciones

Villegas ha demandado "la convocatoria de elecciones" como única solución, ya que el hecho de no saber actuar y el desconcierto "es una falta de respeto por las instituciones".

Asimismo, ha subrayado que hay que "elegir una nueva mayoría que no tenga un proyecto que fractura a los catalanes, sino un proyecto aglutinador que permita pasar página". De hecho, Villegas ha asegurado que los propios "separatistas" se han dado cuenta "que no pueden ir más allá y de que no les queda otra que reconocer su fracaso y convocar elecciones".

Por otro lado, sobre el uso de las instituciones, ha criticado que "resulta vergonzoso que se utilicen de una forma tan sectaria, con intereses partidistas y personales y no siendo representante de un órgano que debería representar a todos los catalanes". Por último, ha señalado que desde C's celebran que el Tribunal Constitucional haya decidido en su última resolución mantener la suspensión del "reglamento mordaza".